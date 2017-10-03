В сентябре продано более 3 тыс. международных страховых полисов «Зелёная карта»

2017-10-03 16:13 | www.apa.az | 4

В сентябре текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы «Зеленая карта», было заключено 3045 договоров международного страхования, 1719 из которых составили договора, заключённые в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1235 – в Россию, Молдову и Украину, и 91 – во все страны-участницы системы «Зелёная карта» (за исключением Беларуси и Израиля).

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключённым договорам за отчетный период, составила 211 174 маната. 2445 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 313 – грузовым автомобилям, 267 – прицепам, 18 – автобусам и 2 – мотоциклам.

В настоящее время в рамках системы страхования «Зеленая карта» функционируют 13 страховых компаний.