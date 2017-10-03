В сентябре зарегистрировано свыше 86 тыс. электронных договоров ОСАГО

2017-10-03 16:15 | www.apa.az | 4

В сентябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования зарегистрировано 86 186 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, 13 920 из них составили договоры обязательного страхования, заключённые в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию за границей и въехавших на территорию Азербайджанской Республики с целью транзита. Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключённым договорам за указанный период составила 6 834 654 маната. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 24% и 21% соответственно.

С 1 ноября прошлого года в стране договоры ОСАГО регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договоры, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являются действительными до наступления срока истечения.

В настоящее время по категории ОСАГО в стране функционируют 13 страховых компаний.