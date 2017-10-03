Каталония готовит всеобщую забастовку

2017-10-03 12:48 | www.oxu.az | 3

В Каталонии сегодня пройдет всеобщая забастовка, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Vesti. ru.

Таким образом население хочет выразить недовольство жесткими мерами, которые испанские власти применили в день референдума.

Ожидается, что это приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона.

Националистические организации автономии призывают каталонцев также провести митинги перед мэриями городов.

Отметим, что 1 октября в Каталонии прошло голосование за отделение от королевства.

По итогам подсчета голосов местные власти заявили, что большинство населения высказались за независимость.

В то же время официальный Мадрид назвал референдум незаконным.

Н.Г.

