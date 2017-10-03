В Казахстане назначен новый главнокомандующий силами воздушной обороны

2017-10-03 12:55 | www.oxu.az | 4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил нового главнокомандующего силами воздушной обороны, сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт пресс-службы главы государства.

«Распоряжением главы государства Карбенов Нурлан Жанайдарович назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте.

До этого Нурлан Карбенов проходил службу на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана.

Нурлана Орманбетова, ранее занимавшего должность главнокомандующего силами воздушной обороны, президент Казахстана освободил от должности.

Н.Г.