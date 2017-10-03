Президент Ильхам Алиев принял участников 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета (ФОТО) (версия 2)

2017-10-03 15:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участников 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета, проводимой в Баку.

В составе делегации во главе с руководителем Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом президенты Европейского боксерского союза, Северо-Американской боксерской федерации, Британского совета по контролю за боксом, бывшие чемпионы мира по версии WBC Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Виталий Кличко, Нино Бенвенути, Карлос Зарате, Азума Нельсон, Бернард Хопкинс и действующая чемпионка мира по версии WBC Елена Мрдженович.