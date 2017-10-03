Азербайджан приобретет еще 900 вагонов

2017-10-03 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ближайшем будущем закупит дополнительно 900 новых грузовых вагонов, следует из отчета о мониторинге за исполнением мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по развитию логистики и торговли в Азербайджане”.

Согласно отчету, закупка дополнительных вагонов связана с увеличением объемов грузоперевозок. Также будет приобретено 200 новых контейнеров.

В документе отмечается, что "Азербайджанские железные дороги" в связи с обновлением парка вагонов в 2015-2016 годах закупили 3101 вагон, в том числе, 401 крытый вагон, 1000 полувагонов, 200 вагонов для перевозки контейнеров, 600 цистерн, 300 зерновозов,100 хопперов, 400 универсальных платформ и 100 цементовозов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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