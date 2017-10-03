Таир Миркишили: «Манипуляция Арменией судьбами армянских беженцев из Сирии недопустима»

2017-10-03 16:26 | www.apa.az | 4

В Андорре проходит осенняя сессии ПА ОБСЕ.

Как сообщает АПА, основной темой сессии является «Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые цели».

Сегодня на сессии начались обсуждения в рамках Форума Средиземного моря, где были обсуждены вопросы поддержки сотрудничества и безопасности в бассейне моря. Выступивший на форуме глава армянской делегации сказал, что из-за нагорно-карабахского конфликта более 100 тысяч людей стали беженцами и, что Армения приняла 20 тысяч беженцев из Сирии, в связи с чем попросил оказать его стране поддержку.

Заместитель главы азербайджанской делегации Таир Миркишили в своем выступлении сказал, что самыми серьезными проблемами в регионе ОБСЕ являются беженцы и конфликты. По его словам, страны должны быть честны и ответственны в решении этого вопроса: «Если бы правительство Армении понесло ответственность 30 лет назад и не оккупировало территории Азербайджана, тогда сегодня мы не говорили бы о миллионе беженцев в Азербайджане и 100 тыс.беженцев в Армении».



Т.Миркишили отметил, что манипулирование беженцами и их судьбами недопустимо: «Глава армянской делегации рассказал о переселенных из Сирии в Армению 20 тысячах беженцев. Однако он не сказал, почему руководство Армении разместило беженцев из Сирии в оккупированном карабахском регионе Азербайджана? Манипулирование вами дальнейшими судьбами этих людей недопустимо».





Таир Миркишили сказал, что для решения проблем в первую очередь следует выяснить и устранить причины: «Если мы хотим решения проблем, тогда страны должны положить конец оккупации, должны уважать территориальную целостность друг друга».