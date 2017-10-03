Юнкер: ЕС не готов к переговорам о будущих отношениях с Британией

2017-10-03 13:10 | www.oxu.az | 3

"Евросоюз не готов приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"К настоящему моменту я не могу сказать, что мы готовы войти во вторую стадию переговоров", - сказал Юнкер.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения страны от союза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет переходить к переговорам о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.

Главный переговорщик по Brexit от ЕС, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии констатировал, что значительного прогресса на нынешнем этапе переговоров нет.

Н.Г.