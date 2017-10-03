В Баку отметили Международный день пожилых людей (ФОТО)

2017-10-03 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры и туризма города Баку провело благотворительную акцию в Доме престарелых в поселке Бильгя, посвященное Международному дню пожилых людей - 1 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Завсектором Главного Управления культуры и туризма города Баку Сабина Мамедова, директор Дома престарелых Гатиба Асадова, представители Федерации киокушин карате Азербайджана поздравили жителей Дома престарелых с праздником. Пожилым людям были вручены подарки.

С концертной программой выступили Эльвин Аббасов, Кенуль Мамедли, Ани Мусаги и Эльчин Исмаилов.

Международный день пожилых людей - отмечается с 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием международный день престарелых.

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

(Автор: Джани Бабаева)