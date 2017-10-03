"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию

2017-10-03 15:31 | www.trend.az | 3

"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, передает РИА Новости со ссылкой на сообщении компании.

Кроме того, поставки газа в Сербию в январе- сентябре выросли на 31,7%, в Венгрию — на 26,9%, в Болгарию — на 9,9%, в Грецию — на 16,5%. В сентябре экспорт газа в Грецию вырос на 37,8% по сравнению с сентябрем 2016 года.

Ранее сообщалось, что экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в январе-сентябре вырос на 11,3% — до 141,2 миллиарда кубометров.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

В начале сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — около 190 миллиардов кубометров.