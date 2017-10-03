Служба 911: В Шемахе пропали два американских автомобиля

2017-10-03 13:29 | www.oxu.az | 3

Сегодня в 06:48 из американского колл-центра "911" в Национальный центр дистанционного опознавания и мониторинга Государственной морской администрации Азербайджана поступила информация о том, что два автомобиля Nissan Patrol с иностранными гражданами потерялись в горах Шемахи, сообщили Oxu.Az в пресс-службе ведомства.

В центре незамедлительно были определены координаты автомобилей, переданные затем в службу "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время по факту проводятся поисково-спасательные мероприятия.

Э.А.

