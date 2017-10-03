Зариф отверг пересмотр иранской ядерной сделки

2017-10-03 15:42 | www.trend.az | 3

"Почти все страны, включая группу "Большая шестёрка" и ЕС, поддерживают выполнение соглашения и подчёркивают, что СВПД не подлежит пересмотру", заявил глава МИД Ирана.

Как сообщает ИРНА, в кулуарах своего визита в Оман Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на вопрос о позиции Ирана в случае выхода США из ядерной сделки, сказал: "Почти все страны, включая группу "Большая шестёрка" и ЕС, поддерживают выполнение соглашения и подчёркивают, что СВПД не подлежит пересмотру".

Учитывая переговоры в Нью-Йорке, Зариф добавил, что генсек ООН также подчеркнул, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был среди шести тем, которые повторялись в 190 выступлениях в открытом заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Как мы объявили в очередной раз, у Исламской Республики Иран есть много вариантов, хотя мы предпочитаем выполнение ядерной сделки всеми сторонами, и Иран первым не нарушит СВПД", сказал Зариф.

Комментируя позизию Омана в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, глава внешнеполитического ведомства Ирана сказал, что у Омана общая позиция с Ираном по этому вопросу.

"Маскат также поддерживает территориальную целостность, иракскую конституцию и национальное единство страны", отметил он.

Говоря об отношениях между Тегераном и Маскатом, Зариф сказал, что у Ирана имеются хорошие отношения с Оманом в таких областях, как региональные политические переговоры, транзит и энергетика.

Напомним, глава МИД Ирана, который в понедельник утром прибыл в Оман, провёл встречу с султаном Кабусом.

Обе стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, включая Сирию, Йемен и события на севере Ирака.

После встречи со своим оманским коллегой Зариф в понедельник вечером отбыл в Доху, чтобы встретиться с эмиром Катара и своим коллегой.