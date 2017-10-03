В реках Азербайджана ожидаются наводнения

2017-10-03 16:35 | www.apa.az | 4

Из-за идущих на территории страны дождей вчера во всех реках Азербайджана наблюдался подъем уровня воды.

Как сообщил АПА Главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Асиф Вердиев, наибольший подъем зафиксирован в реках Лянкяран-чай (56 см) и Виляш-чай (75 см) на территории Лянкяранского района.

По его словам, в осенний период из-за интенсивных дождей возможны наводнения в реках.

«Продолжение ливней в октябре может стать причиной наводнений в реках. В частности, не исключены наводнения в Лянкяран-Астаринском регионе. Это явление характерно для осеннего периода», - отметил он.

Вердиев также сообщил, что дождливая погода на территории Азербайджана сохранится до 5 октября. По его словам, сегодня вечером, ночью и утром 4 октября ожидаются дожди, местами возможны ливни.

«После 5 октября погодные условия улучшатся, и температура воздуха постепенно будет повышаться», - добавил он.