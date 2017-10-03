Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Украины - ОБНОВЛЕНО

2017-10-03 16:45 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 октября принял делегацию в главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Как сообщает АПА, глава государства выразил удовлетворение уровнем отношений между нашими странами, подчеркнул, что визит в Азербайджан президента Украины Петро Порошенко играет важную роль в укреплении этих отношений. Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит придал стимул делу расширения связей между соответствующими структурами наших стран, в частности возможностей сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных областях. Глава государства сказал, что одна из главных задач – повышение торгового оборота с использованием возможностей двух стран, расширение экспортно-импортных операций и определение возможных инвестиционных проектов.

Президент Ильхам Алиев сказал, что между двумя странами существуют дружественные отношения, подчеркнул, что ведется активное сотрудничество также в международных структурах.

Отметив важность сотрудничества и в транспортной сфере, глава государства сказал, что часть грузов, отправляемых сегодня из Украины в Азию, проходит через Азербайджан, подчеркнул, что между железнодорожными структурами осуществляется активное сотрудничество в международном формате.

Министр иностранных дел Украины Павло Климкин передал президенту Азербайджана приветствия и добрые пожелания президента Петро Порошенко. Коснувшись экономического сотрудничества, Павло Климкин подчеркнул, что за последние полгода значительно увеличился торговый оборот. Министр иностранных дел Украины отметил значение встреч на высоком уровне с точки зрения расширения связей двух стран. Он сказал, что в его стране с нетерпением ждут визита президента Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Украины Петро Порошенко, просил передать и его приветствия президенту Украины.