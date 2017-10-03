Посол Ирана при ООН подчеркнул необходимость преследования и выдачи террористов

2017-10-03 15:47 | www.trend.az | 6

Постоянный посол Ирана при ООН осудил терроризм во всех направленииях от имени Движения Неприсоединения, подчеркнув необходимость преследования и выдачи террористов, передает Иран (ИРНА).

Выступая в понедельник от имени Движения Неприсоединения (ДН) в ходе заседания 6-го комитета на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на тему «Меры по устранению международного терроризма», Голам Али Хошроу добавил, что ДН резко осуждает терроризм во всех его проявлениях и считает это явление противоречием международным нормам.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что терроризм не следует приравнивать к законной борьбе народов, находящихся под колониальным или чуждым господством и иностранной оккупацией, за определение своей судьбы и национальное освобождение", сказал он.

"Насильственные действия против народов, остающихся под иностранной оккупацией, должны по-прежнему осуждаться как самая серьёзная форма терроризма", добавил он.

Он также добавил, что терроризм не может и не должен быть привязанным с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой, и борьба с терроризмом не должна служить предлогом для вмешательства в личную жизнь людей.

"Движение Неприсоединения отвергает любие угрозы или применение насилия против членов ДН под предлогом борьбы с терроризмом, включая односторонние действия для представления этих стран в качестве спонсоров терроризма", отметил он.

Выразив обеспокоенность растущей угрозой от иностранных террористов, которых для совершения террористических действий направляют в другие страны, Хошроу призвал все страны обратить внимания на этот вопрос путём реализации своих обязательств в рамках международных норм.

"Движение Неприсоединения призывает все государства осудить любую форму терроризма и воздержаться от любой политической, дипломатической, моральной или материальной поддержки террористов, и настоятельно призывает все государства выполнять свои обязательства в соответствии с Уставом ООН и не допускать, чтобы террористы злоупотребляли статусом беженца или каким-либо другим правовым статусом", заявил он, добавив, что все страны должны предпринимать усилия по выдаче и преследованию террористов.