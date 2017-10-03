Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже занял свое достойное место в мировой Олимпийской семье (ФОТО) (версия 3)

2017-10-03 15:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял национальную команду Азербайджана, занявшую четвертое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Глава государства поздравил с достойным выступлением состав национальной команды, занявшей четвертое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Президент Ильхам Алиев сказал, что выступление национальной команды подарило большую радость всем болельщикам, это была крайне интересная спортивная борьба, и чемпионат еще раз продемонстрировал уровень женского волейбола в стране. В целом чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошел очень успешно, и его организация была на высоком уровне. Это отметили также руководители европейских федераций и другие гости, сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, знаменательно то, что чемпионат проходил не только в Баку, но и в регионе – городе Гёйгёль, что показывает развитие спортивной инфраструктуры страны. Такое динамичное развитие было бы невозможно без хороших условий, созданных для спортсменов во всех видах спорта, в том числе в волейболе. В целом Азербайджан уже занял свое достойное место в мировой Олимпийской семье. Это оценка, данная, наряду с нами, международными структурами, в том числе Международным Олимпийским комитетом, европейскими олимпийскими комитетами, сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что недавно отмечалось 25-летие создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана, и на этом мероприятии в выступлениях высокопоставленных чиновников в области спорта в мире они отметили, что Азербайджан достиг очень больших, беспримерных успехов.

«В основном наши спортивные успехи завоеваны в индивидуальных видах спорта. Среди командных же видов, считаю, женский волейбол на первом месте», - сказал глава государства, подчеркнув, что это показали и игра национальной команды, и достигнутый результат.

Отметив, что победы, завоеванные с большим преимуществом над соперниками в группе и четвертьфинале, были неожиданны для болельщиков, Президент Ильхам Алиев сказал, что завоевание четвертого места в Европе является большим достижением.

«Несомненно, это разочаровало, прежде всего, вас, потому что вы не смогли завоевать медаль. Но впереди много других соревнований. Уверен, что победы будут. Главное, что вы выступили достойно», - сказал Президент Ильхам Алиев и добавил, что команда показала большое мастерство и в полуфинале была близка к победе.

Глава государства подчеркнул, что спорт остается спортом и события здесь могут развиваться по-разному.

Президент Ильхам Алиев отметил труд тренерского коллектива во главе с главным тренером национальной команды Фаигом Гараевым. Подчеркнув, что за долгие годы Фаиг Гараев завоевал большой авторитет в мировом волейболе, успешно руководит нашей командой, глава государства сказал, что развитие современного женского волейбола в Азербайджане связано с его именем.

Президент Ильхам Алиев добавил, что также на качественно новый уровень поднялась организаторская деятельность Федерации волейбола по созданию хороших условий для спортсменов. Глава государства еще раз выразил признательность игрокам команды, старающейся достичь на площадке таких хороших результатов, продемонстрировавшей высокое мастерство и еще раз завоевавшей большое симпатию болельщиков.

«Наши спортсмены очень профессиональны и патриотичны. Потому что столь решительно бороться за победу присуще спортсмену, искренне желающему подарить радость миллионам азербайджанских граждан», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что азербайджанские спортсмены и в будущем будут радовать хорошими достижениями.

Президент Ильхам Алиев заявил, что женская национальная команда по волейболу находится в числе сильнейших в мире, еще раз подчеркнул, что четвертое место на Чемпионате Европы по волейболу среди женщин является большим достижением.

Глава государства отметил, что несмотря на то, что Азербайджан небольшая по численности населения страна, наша команда на равных вела борьбу с ведущими сборными командами мира по волейболу, имеющими большую историю, традиции и потенциал.

Президент Азербайджана пожелал команде новых успехов.

Члены национальной команды преподнесли главе государства памятные подарки.

В заключение было сделано фото на память.