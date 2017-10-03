Госкомитет выступил против принудительного участия детей в религиозных мероприятиях

2017-10-03 16:46 | www.apa.az | 5

В администрацию президента представлен законопроект «О защите детей от информации, наносящей вред их развитию и здоровью».

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей выступил против принудительного участия детей в религиозных мероприятиях.

Об этом говорится в поступившем АПА сообщении Госкомитета.

В сообщении говорится, что учитывая наличие в связи с этим пробелов в национальном законодательстве, родители должны быть более ответственными, в законодательство – внесены изменения в соответствии с Международной конвенцией: «Согласно распоряжению президента Азербайджана №2074 от 1 июня 2016 года Комитет разработал законопроект «О защите детей от информации, наносящей вред их развитию и здоровью». Законопроект защищает детей от информации, наносящей вред их развитию и здоровью, регулирует отношение в связи с распространяем информационных продуктов на территории страны. Для защиты детей от вредной информации важен государственный контроль в этой сфере. Учитывая выше сказанное, принятие законопроекта будет способствовать соблюдению принципа превосходства интересов детей во время организаций церемоний. Законопроект был представлен Комитетом в администрацию президента. В ближайшее время ожидается обсуждение законопроекта в Милли Меджлисе».

Было отмечено, что согласно конституции Азербайджанской Республики, международным конвенциям, к которым присоединилась страна, насилие и дискриминация в отношении детей недопустимы: «Госкомитет совместно с соответствующими госструктурами поводит работу по просвещению в сфере устранения неверных стереотипов, обеспечивает находящиеся под риском семьи юристами и психологами, проводит соответствующие учебно-методические программы в образовательных учреждениях. В настоящий момент региональные центры комитета проводят работы по просвещению. В современном Азербайджане неприемлемо привлечение детей к массовым мероприятиям, которые могут негативно сказаться на их здоровье и развитии. Госкомитет призывает родителей отнестись с ответственностью к этому вопросу».