Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств

2017-10-03 17:02 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у 20 новых послов в РФ.

Как сообщает московский корреспондент АПА, по окончании церемонии российский лидер выступил с речью, в которой затронул тематику двусторонних отношений со странами, представленными новыми послами. Также президент России коснулся глобальных кризисов и региональных конфликтов.

Говоря о российско-американских отношениях, Путин назвал их нынешнее состояние неудовлетворительным.

«Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество с Вашингтоном. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела», - сказал он.

По словам Владимира Путина, Москва рассматривает ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера.

Кроме того, глава российского государства подтвердил важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС, в том числе формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана.

Коснувшись урегулирования региональных конфликтов, президент России затронул кризис в Украине. Он сказал, что Россия надеется на рабочие и конструктивные обсуждения в связи с выдвинутой Россией в Совбезе ООН инициативой по размещению миротворческой миссии в Донбассе: «Политические стороны урегулирования кризиса в Украине были согласованы в феврале 2015 года в Минске. Для придания дополнительного импульса в процесс урегулирования Россия выступила с инициативой разместить в Донбассе миротворческие силы ООН».

Говоря о российско-молдавских отношениях, В.Путин подчеркнул, что Россия и впредь будет оказывать помощь в урегулировании приднестровского конфликта политическим путем. Он отметил, что его страна продолжит вносить вклад в решение сирийского кризиса.

Владимир Путин сказал, что нагнетание военной риторики в Северной Корее - губительный путь: «На наших глазах в оборот вокруг ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики была пущена противоречивая спираль. Наша позиция вам ясна. Мы осуждаем шаги Пхеньяна, нарушающие резолюции Совбеза ООН. Однако нагнетание военной риторики - губительный путь. Все стороны должны продемонстрировать сдержанность, должны искать пути мирного урегулирования».

Президент России также коснулся событий в Мьянме, в результате которых были убиты мусульмане. Он отметил, что Москва обеспокоена всплеском этноконфессиональной напряженности в стране, призывает стороны к сдержанности и урегулированию конфликта политическим путем.

В конце выступления В.Путин сказал, что российские власти, бизнес-круги и общественные структуры окажут всевозможную помощь иностранным дипломатам в их деятельности.