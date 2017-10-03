Сопредседатели приедут в Азербайджан 7 октября

2017-10-03 13:45 | www.oxu.az | 4

«Сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в Ереван 6 октября».

Как передает Oxu.Az, oб этом на пресс-конференции после встречи в Баку с украинским коллегой Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, посредники приедут в Азербайджан 7 октября.

«Сопредседатели приедут в регион для обсуждения встречи президентов. В Нью-Йорке посредники предложили провести субстантивные, разумные переговоры. Они предложили провести разумные переговоры после встречи президентов и придать импульс этому вопросу».

Э.А.

