МЧС отправил авиацию на поиск иностранных туристов

2017-10-03 13:49 | www.oxu.az | 4

МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с иностранцами, оставшимися в Шемахе в беспомощном состоянии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт ведомства, согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Государственной морской администрации Азербайджана, в труднопроходимой горной местности близ села Пирибейли Шемахинского района в экстремальной ситуации оказались два автомобиля марки «Ниссан», в которых находятся иностранные граждане.

На территорию отправлены соответствующие силы и техника Войск гражданской обороны МЧС. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

Э.А.

