В Риме на вокзале трое украинцев устроили драку

2017-10-03 15:56 | www.trend.az | 4

Трое граждан Украины арестованы в Риме после устроенной ими драки на одной из станций пригородных поездов, передает РИА Новости со ссылкой на управление полиции итальянской столицы.

Конфликт вспыхнул на перроне посреди ожидающих поезд пассажиров. Трое украинцев вступили в потасовку друг с другом, обмениваясь ударами ногами и руками, один из них вытащил нож. На железнодорожной платформе началась паника.

Драку удалось остановить после вмешательства охранника вокзала, прибывшего на место наряда полиции и карабинера, который оказался на месте происшествия в свободное от службы время.

"Трое иностранцев с немалыми трудностями были блокированы",- говорится в сообщении.

В результате потасовки украинцев случайно пострадала женщина, получившая травмы от падения на землю. Один из арестованных украинцев доставлен в больницу с травмами лица. Срок его госпитализации оценивается в две недели.