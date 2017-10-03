Увеличен перевалочный потенциал Бакинского международного морского торгового порта

2017-10-03 15:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском международном морском торговом порту в Аляте к середине 2018 года будет установлено шесть новых портальных кранов, следует из отчета о мониторинге исполнения мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по развитию логистики и торговли в Азербайджане”.

Согласно отчету, в рамках обеспечения оборудованием нового Бакинского морского порта был осуществлен заказ на шесть крупных портальных кранов.

"Поставка и монтаж этих кранов будут полностью завершены к середине 2018 года", - говорится в документе.

Кроме того, совместно с экспертами была проведена оптимизация первоначального генерального плана строительства порта, в проект были внесены изменения, и его грузоперевалочный потенциал был увеличен с 10 миллионов тонн или 50 тысяч TEU до 15 миллионов тонн или 100 тысяч TEU.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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