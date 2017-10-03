Саакашвили просит политического убежища в Украине

2017-10-03 17:15 | www.apa.az | 5

Бывший Президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.

Как передает АПА со ссылкой на «ukranews.com», об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища - это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище», - сказал юрист.

По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

Саакашвили не могут экстрадировать из-за его просьбы о дополнительной защите.

22 сентября Мостисский районный суд оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. Грузия просит Украину экстрадировать Саакашвили.