Ягланд начал очередную кампанию давления на Азербайджан с подачи армян - депутат

2017-10-03 16:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда в социальных сетях в отношении Азербайджана является очередной кампанией давления и угроз, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

По его словам, Ягланд начал эту кампанию с подачи армян.

«Вызывают смех слова Ягланда о том, что «в Азербайджане нет демократии». Стоит обратить внимание на отношение к мусульманам в Европе, сожжение мечетей, расовую дискриминацию. Генсек Совета Европы это называет демократией? Пусть Ягланд скажет, есть ли в Азербайджане расовая или религиозная дискриминация? Может, в Азербайджане нарушались чьи-то права по признаку национальной принадлежности? В Европе нет демократии. В мировой истории всегда именно европейцы нарушали права человека», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что обвинения Ягланда касательно того, что азербайджанская интеллигенция делает какие-либо заявления по заказу, также необоснованны.

«Мы видим отношение Европы, Совета Европы, Евросоюза, европейских судов к Азербайджану и говорим, что нам не нужна такая Европа. С того момента, как мы были приняты в СЕ, мы сталкивались лишь с давлением, какими-то требованиями, несправедливостью. Европа же никогда не отвечала положительно на наши просьбы точно так же, как СЕ не сделал ничего для решения самой болезненной проблемы Азербайджана – нагорно-карабахского конфликта», - сказал депутат.

Отметим, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд на своей странице в Facebook выдвинул необоснованные обвинения в отношении Азербайджана.

Ранее генсек СЕ призвал применить против Азербайджана правовую процедуру за неосвобождение лидера движения REAL Ильгара Мамедова, осужденного решением азербайджанского суда, которого, однако, ЕСПЧ преподносит как «политического заключенного» и требует освободить.

На заседании послов стран-членов СЕ, прошедшем 13 сентября, по личной инициативе Ягланда обсуждался вопрос о применении в отношении Азербайджана процедуры, предусмотренной четвертым параграфом статьи 46 Европейской конвенции, что в конечном итоге может стать причиной выхода Азербайджана из Совета Европы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)