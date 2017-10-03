К спасению иностранцев в горах Шамахинского района привлечен вертолет

2017-10-03 16:11 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - К спасению иностранцев, оказавшихся в безвыходной ситуации в горах Шамахинского района Азербайджана, привлечен вертолет МЧС.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве по чрезвычайным ситуациям, для спасения иностранных граждан, оказавшихся в безвыходной ситуации в горной местности в Шамахинском районе, неподалеку от села Пирбейли, МЧС принимаются оперативные и неотложные меры.

Отмечается, что к спасательной операции был привлечен вертолет Ка-32А авиаотряда министерства.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Сегодня в 06:48 из Телефонной службы спасения 911 (США) в Национальный центр наблюдения и распознавания на дальней дистанции Государственной морской администрации Азербайджана поступила информация о том, что в горной части Шамахинского района в двух автомобилях марки Nissan Patrol черного и серебристого цвета находятся нуждающиеся в помощи иностранные граждане. Точные координаты территории и местонахождения иностранных граждан были переданы Службе «112» МЧС.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)