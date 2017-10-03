Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн

2017-10-03 14:34 | www.oxu.az | 3

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO.

Как передает Oxu.Az, об этом объявили в Шведской королевской академии наук.

Ранее была вручена премия по физиологии и медицине. Ее получили американцы Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытия молекулярных механизмов, которые стоят за «биологическими часами».

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

Н.О.