Сенат Узбекистана рассмотрит ратификацию договора о границе с Кыргызстаном

2017-10-03 16:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На 12-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которое состоится 4 октября, будет рассмотрен закон «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об узбекско-кыргызской государственной границе», сообщило во вторник Национальное информагентство республики (УзА).

Данный правовой акт всесторонне был обсужден в Законодательной палате Олий Мажлиса, в том числе во фракциях политических партий с участием экспертов и представителей институтов гражданского общества и 28 сентября принят нижней палатой парламента. Договор подписан в ходе государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан 5-6 сентября.

Закон предварительно изучен рабочей группой, образованной при комитете Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма с привлечением представителей научных и экспертных кругов.

На рассмотрение Сената Олий Мажлиса также выносятся закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», вопрос об обеспечении гарантированных трудовых прав граждан в соответствии с законодательством республики и международными стандартами труда.