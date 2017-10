Военные корабли ВМС Азербайджана отправились с дружественным визитом в Иран (ФОТО/ВИДЕО)

2017-10-03 16:28 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Сторожевые корабли G-122 и G-124 Военно-морских сил Азербайджана, в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между правительствами Азербайджана и Ирана, во вторник отправились с дружественным визитом в Иран.

В рамках визита, который продлится до седьмого октября, предусмотрены встреча военных моряков Азербайджана с военно-морским командованием Ирана на Каспийском море, визит на военно-морскую базу в Энзели, а также участие в ряде других мероприятий.