Греция осталась без новостей: бастуют журналисты

2017-10-03 14:54 | www.oxu.az | 4

В Греции журналисты протестуют против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на AP.

В результате акции протеста, в течение суток с 06:00 по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски. Новостные сайты также перестали обновляться, а в среду 4 октября газеты не выйдут из печати.

Союз редакторов ежедневных Афинских газет, являющийся главным профсоюзом журналистов в Греции, призвал власти принять законы, обеспечивающие достаточное финансирование отраслевого фонда социального страхования.

Греция по требованию международных кредиторов изменила механизмы работы фондов социального страхования, в результате чего журналисты опасаются за финансирование своих пенсий и медицинского обеспечения.

Н.О.