Рамиз Мелик попросил прощения у Малейки Асадовой

2017-10-03 15:00 | www.oxu.az | 3

Народный артист Азербайджана Рамиз Мелик прокомментировал словесную перепалку со своей коллегой Малейкой Асадовой.

Как передает Oxu.Az, Р.Мелик сказал АПА, что произошло недопонимание, и он переживает из-за этого:

«Хочу раз и навсегда закрыть эту тему. В последнее время я нервный, и это приводит к проблемам. Мне очень жаль из-за инцидента между мной и народной артисткой Малейкой Асадовой. Я был нервным, сказанное мной не отражает действительности. Я сыграл с Малейкой Асадовой в нескольких спектаклях, мы уважаем друг друга годами. Я написал этот статус не с целью оскорбить ее. Просто произошло недопонимание. Не думал, что дойдет до такого. Желаю ей новых успехов в творчестве. Малейка, мы с тобой дружим уже столько лет. Я, как старший, считаю своим долгом принести тебе извинения».

Э.А.

