Спецдокладчик ООН посетил МВД Узбекистана

2017-10-03 16:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Специальный докладчик ООН по вопросам о свободе религии или убеждения Ахмед Шахид, находящийся с визитом в Узбекистане, во вторник посетил министерство внутренних дел, сообщила пресс-служба ведомства.

На встрече с министром Пулатом Бобожоновым стороны в числе других обсудили вопросы обеспечения конституционных прав на свободу совести заключённых и лиц, содержащихся под стражей.

Отмечено, что осужденным гарантируется свобода совести, тем самым им предоставлено право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Осужденным по их просьбе могут приглашаться служители религиозных объединений, зарегистрированных в установленном порядке, предусмотрена возможность отправления религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой.

Стороны согласились, что в результате проводимых в республике широкомасштабных реформ и преобразований на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащих в местах лишения свободы.

Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80 процентов, тогда как основной проблемой пенитенциарных систем отдельных государств мира является переполненность тюрем.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)