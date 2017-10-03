В Азербайджане будет проведено диагностическое оценивание знаний педагогов ссузов

2017-10-03 16:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет проведено диагностическое оценивание знаний педагогов по общеобразовательным предметам и инженерно-педагогического состава оптимизированных ссузов.

Об этом во вторник сказал директор Госагентства по профессиональному образованию при министерстве образования Фамиль Мустафаев.

По его словам, в этих образовательных учреждениях будут объявлены вакантные места и проведен прием учителей на работу

Директор госагентства отметил, что прием на работу учителей во все образовательные учреждения проводит минобразования в централизованном порядке.

Мустафаев сказал, что в настоящий момент опубликовано объявление в связи с размещением в ссузах учителей общеобразовательных предметов, которые успешно сдали проведенные министерством экзамены

«Можно сказать, что в Баку уже почти осуществлен процесс оптимизации. В результате учреждения объединяются, и в ближайшем будущем планируется провести диагностическое оценивание инженерно-педагогического состава. После этого будет определен спрос на кадры в оптимизированных образовательных учреждениях в Баку», - сказал директор госагентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)