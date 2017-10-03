Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

2017-10-03 17:55 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Васильев, являвшийся руководителем фракции «Единая Россия».

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте «Кремля».

«Принять отставку Главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию. Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», - говорится в тексте указа на сайте Кремля.