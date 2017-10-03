Молодые члены ПЕА получат квартиры на льготных условиях

2017-10-03 15:15 | www.oxu.az | 4

«По случаю 25-й годовщины со дня создания Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) на проспекте Гейдара Алиева был построен новый центральный штаб».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом депутат Милли Меджлиса, председатель Сабаильской районной организации ПЕА Шамсаддин Гаджиев сказал Modern.az.

«В настоящее время в здании проводятся завершающие работы. Открытие нового здания состоится в конце этого года. Это здание современного типа, которое украсит город с точки зрения архитектуры и функциональности», - отметил он.

Депутат отметил, что в Сабаильском районе Баку, возле здания для журналистов, построено жилое здание для работников ПЕА:

«Такие условия созданы для улучшения социального положения работников ПЕА, в частности молодежи, посредством ипотечного кредитования. За это благодарим каждого из исполнительных работников ПЕА во главе с президентом Ильхамом Алиевым».

Э.А.

