В Азербайджане предлагается пересмотреть список приватизируемых предприятий

2017-10-03 16:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается пересмотреть список предприятий, находящихся на балансе правительства, для их последующей приватизации.

Эти предложения отражены в отчете по оценке хода реализации мероприятий, отраженных в “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана”.

Авторы отчета отмечают, что список компаний, находящихся на балансе правительства, следует пересмотреть при участии международных экспертов и представителей частного сектора.

По данным отчета, в настоящее время продолжается составление генеральных планов и технических паспортов 254 предприятий, открытых для приватизации. Среди них 12 клубов и домов культуры, находящихся на балансе министерства культуры и туризма.

Составители документа отмечают, что на едином портале по приватизации должны размещаться все типы открытых для приватизации предприятий, а также предприятия, которые должны остаться на балансе правительства.

“Также с учетом передового международного опыта следует составить новую редакцию закона “О приватизации государственного имущества”. В этом процессе должны принять участие местные и зарубежные инвесторы”, - говорится в отчете.

Всего с начала года через аукционы в Азербайджане на приватизацию было выставлено почти 1400 государственных предприятия.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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