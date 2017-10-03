Госструктуры Азербайджана выполнили 17% мероприятий в рамках "дорожной карты" по коммунальным услугам

2017-10-03 17:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры выполнили 17 процентов мероприятий, предусмотренных на этот год в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг в Азербайджане”, говорится в отчете о мониторинге реализации мероприятий, отраженных в документе.

Согласно отчету, в течение этого года также началась реализация 38 процентов мероприятий, предусмотренных на этот год в дорожной карте.

Основными исполнительными органами этих мероприятий выступают Госслужба ASAN, ОАО "Азерэнержи", министерство финансов, Тарифный совет, ОАО "Азеристиликтеджхизат", госнефтекомпания SOCAR, министерство экономики, ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришыг", министерство энергетики, Госкомитет по вопросам имущества, а также министерство труда и соцзащиты населения. По стопроцентной шкале служба ASAN реализовала все 100 процентов предусмотренных мероприятий, "Азерэнержи" и минфин - 75 процентов, Тарифный совет, "Азеристиликтеджхизат" и SOCAR – 50 процентов, минэкономики – 42 процента, "Азерсу" – 38 процентов, "Азеришыг" – 33 процента, минэнерго – 21 процент, Госкомимущества – 17 процентов.

В целом в рамках дорожной карты выделено семь основных целей: обеспечение устойчивости и эффективности регулирования сектора коммунальных услуг, обеспечение производства разветвленной и экологически чистой электроэнергии, применение среднемировых стандартов качества и эффективности и внедрение механизмов для достижения целей, создание эффективной газораспределительной инфраструктуры, создание высокоуровневой структуры управления водными ресурсами, снижение потерь и обеспечение эффективности при водообеспечении и создание устойчивой и надежной инфраструктуры теплообеспечения.

Как отмечается, определенные мероприятия были реализованы только по первому, третьему, четвертому и седьмому пунктам – 40, 16, 40 и 25 процентов выполненных мероприятий соответственно.

Наибольший прогресс государственные органы достигли по использованию оптимальных механизмов для повышения рационального потребления (83 процента от всех мероприятий), увеличению производительности электростанций, а также созданию независимого регулирующего органа и целевого фонда и формированию эффективных механизмов по предоставлению услуг и сборов и обеспечению кадрами (50 процентов), а также по снижению потерь и улучшению качества и распределению электроэнергии (33 процента).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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