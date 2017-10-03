Социолог: «Даже если такие действия на улице совершит гетеросексуал, то он столкнется с таким же отношением»

2017-10-03 18:06 | www.apa.az | 5

«Последние инциденты дают основания сказать, что если люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией ведут легкий образ жизни, предлагают свои услуги на улице, то среди них растет распространение болезней, передающихся половым путем».

Об этом АПА заявил социолог Джавид Имамоглу.

По его словам, международный опыт и исследования показывают, что риск передачи болезней половым путем более высок: «Проведенные в Америке и Европе исследования показали, что число передаваемых половым путем болезней среди гомосексуалов, например женщин бисексуалов и мужчин бисексуалов, больше, чем среди гетеросексуалов. Из-за того в Азербайджане в связи с этим исследований не проводилось, мы не можем озвучить мнение, опирающееся на фактах.

Последние события и наблюдения дают основание говорить, что если люди с нетрадиционной ориентацией ведут легкий образ жизни, занимаются предоставлением своих услуг на улице, то среди них растет число заразившихся половым путем. Это связано с образом их жизни. Входящие в половую связь с лицами, ведущими на улице легкий образ жизни, должны быть осторожны».



Дж. Имамоглу сказал, что с гомосексуалистами нужно проводить просветительскую работу, чтобы они осознавали суть своего заболевания. По мнению социолога, хоть передающиеся половым путем заболевания и лечатся, они проходят не полностью, даже могут привести к смерти: «Мы не знаем и не обязаны знать кто гетеро, а кто гомо. Если человек ведет легкий образ жизни, часто меняет партнеров, то риск большой. С такими людьми должна проводиться работа реабилитационного характера. Если человек является носителем вируса, этот факт должен быть установлен, ему должна быть оказана последовательная медицинская помощь, психологическая поддержка».



Социолог также прокомментировал то, что рейды, проведенные социальными правоохранительными органами, были оценены некоторыми иностранными кругами как преследование и нарушение прав сексуальных меньшинств в Азербайджане.

Он отметил, что в Азербайджане нет проблем с принятием культурной разнообразности и людей различной ориентации: «Из-за нашей слабой пропагандистской машины у некоторых западных кругов возникает неправильное представление. Лица, представляющие эти события, формируют мнения о том, что якобы в Азербайджане не признают разнообразие, существует давление на людей с различной ориентацией. Информация должна быть точной. Совет Европы, Европейский Союз и другие институты должны информироваться профессиональным образом на английском языке, чтобы все знали правду. Мы должны заниматься пропагандой на международной арене, а не между собой на местных сайтах. Если полиция устраняет произвол на улице, это делается в соответствии с законом. Даже если эти действия совершат гетеросексуалы, они столкнутся с тем же отношением. Согласно законодательству, на улице нельзя демонстрировать легкое поведение. Наши законы против этого. Мы не боимся гомосексуалов. В стране достаточно гомосексуалов. В нашей стране признают культурное разнообразие и людей различной ориентации».



Отметим, на основании многочисленных обращений граждан было установлено, что в центре города Баку, в частности в Насиминском, Наримановском, Сабаильском, Ясамальском, группа людей предлагала местным гражданам и иностранным туристам платные интимные услуги, а также оскорбляла отказывающихся от этих услуг и всячески пыталась привлечь к конфликту, нарушая тем самым общественный правопорядок.. Для определения этих лиц, наличия у них кожно-венерологических заболеваний и проведения других профилактических мероприятий с 15 по 30 сентября сотрудники Главного управления и местных органов полиции провели рейд.



Согласно текущим результатам медицинских и лабораторных исследований, у 32 человек были выявлены различные венерические заболевания, в том числе у 6 человек – СПИД, 6 – ВИЧ, 16 – сифилис, 2 - острый уретрит, кандида и трихомониаз, 2 - вирус гепатита С (HCV).



Некоторые западные круги и СМИ оценили это как якобы преследование представителей сексуальных меньшинств, нарушение их прав.