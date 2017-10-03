В Ташкенте прошел узбекско-российский бизнес-форум

2017-10-03 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошел узбекско-российский бизнес-форум. Делегация России во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым приняла участие в работе форума, сообщает во вторник Uzdaily.

В ходе форума участники обсудили вопросы расширения стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией.

Было отмечено, что по итогам первого полугодия 2017 года Россия вернулась на первое место среди внешнеторговых партнеров Узбекистана. Товарооборот между странами вырос на 20 процентов.

Участники отметили, что для того чтобы эта тенденция стала устойчивым вектором, необходимо трансформировать существующие пока «на бумаге» договоренности в новые взаимовыгодные проекты.

Денис Мантуров предложил диверсифицировать товарооборот между двумя странами.

«Сейчас более 90 процентов этих объемов составляет несырьевая продукция, и мы считаем, что нам необходимо развивать сотрудничество именно в высокотехнологичных секторах», - сказал министр.

Кроме того, Мантуров предложил расширять поставляемую номенклатуру таким образом, чтобы не было конфликта интересов с узбекскими производителями.

Глава российской делегации также предложил проработку вопроса кооперации в рамках крупных инфраструктурных и отраслевых преобразований промышленного сектора Узбекистана.

Российский министр предложил создать новые производственные мощности в России и Узбекистане.

«В качестве приоритетных отраслей такого сотрудничества мы видим автомобилестроение, станкостроение и сельхозмашиностроение. Мы с вами понимаем, что в нынешних условиях конкуренции за потребителя каждая страна стремится создать наиболее благоприятные условия для своих производителей и выстроить барьеры для внешних компаний. Попытки договориться не всегда успешны, поэтому создание СП с достаточной степенью локализации является лучшим выходом из этой ситуации», - сказал глава минпромторга.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)