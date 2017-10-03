«Азерсу» привлекло от МБА кредит в размере 240 млн. манатов

2017-10-03 18:15 | www.apa.az | 3

ОАО «Азерсу» в 2016 году привлекло от Международного банка Азербайджана (МБА) кредит под госгарантию в размере 239,720 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет «Азерсу», документы о кредите были подписаны 15 июля 2016 года. Весь объем кредитных средств был использован на финансирование текущих инфраструктурных объектов. Средства привлечены по ставке в 1% годовых.

Кроме этого, «Азерсу» в ноябре 2016 года привлекло от Минфина Азербайджана два беспроцентных кредита – на сумму 17,382 млн. долларов (30,778 млн. манатов) и 11,943 млн. манатов. Погашение по этим кредитам начнется в 2024 году и должно быть завершено в декабре 2027 года.