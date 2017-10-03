Саакашвили попросил убежища в Украине

2017-10-03 15:38 | www.oxu.az | 4

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил его адвокат Маркиян Галабала.

"Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища - это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище"", - сказал юрист.

Он также добавил, что Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили. При этом ответ должен был поступить в течение суток.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что грузинские власти при содействии Украины готовят ему обвинение в попытке государственного переворота.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко назвал причины, которые мешают экстрадировать бывшего одесского губернатора Михеила Саакашвили в Грузию.

Н.О.