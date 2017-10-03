Приостановлено движении по тоннелю Мармарай в Турции

2017-10-03 17:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Приостановлено движение по тоннелю Мармарай в Стамбуле, пишут во вторник местные СМИ. Сообщается, что движение приостановлено по техническим причинам.

Согласно сообщению, находившиеся в тоннеле пассажиры были вывезены.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации технических проблем.

Отметим, что в последний раз движение по тоннелю Мармарай приостанавливалось а сентябре 2016 года.

Железнодорожный тоннель Мармарай, который соединяет восточную и европейскую части Турции, был сдан в эксплуатацию осенью 2013 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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