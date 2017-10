Кянан ММ и Пярвин Абыева презентовали фильм "Ночной гость - 2" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-10-03 17:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер художественного фильма режиссера Кянана Махмудова (Кянан ММ) "Gecə qonağı-2" (Ночной гость -2), сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие известные актеры, медийные личности, представители бомонда.

Кянан ММ является не только режиссером и сценаристом картины, но и исполнителем главной роли – ювелира Адалята. Одна из самых красивых азербайджанских артисток Пярвин Абыева сыграла в фильме звезду кино и шоу-бизнеса по имени Зарина. В фильме также снялся Джаваншир Хадыев и телеведущая Кямаля Пириева. Интересно, что юморист Фярда Худавердиев впервые воплотил серьезный образ. Автор сценария фильма – Ильгар Фахми, композитор – Наиля Мирмамедли.

Сюжет фильма разворачивается вокруг любовного треугольника. Зарина (Пярвин Абыева), находящаяся в отношениях с бизнесменом (Джаваншир Хадыев), случайно встречается с ювелиром Адалятом (Кянан ММ). Это происходит во время дорожно-транспортного происшествия, когда Зарина на автомобиле сбивает его сына. Кстати, юного актера сыграл сын Кянана ММ – Гусейн. Это событие приводит к неожиданному повороту событий в судьбе героев. Любовь с первого взгляда? Однако, каждому герою предстоит сделать в итоге свой выбор...Как оказалось, чувства здесь играют не самую важную роль...

Во время показа фильма у некоторых зрителей навернулись слезы, а после премьеры весь зал стоя приветствовал творческий коллектив. С сегодняшнего дня фильм будет представлен во всех кинотеатрах страны.

(Автор: Вугар Иманов)