УМК организует посещение священных городов

2017-10-03 15:52 | www.oxu.az | 3

Управление мусульман Кавказа дало старт посещению паломниками священных городов.

Как передает Oxu.Az, в Управлении сообщили Report, что 6 октября первая группа паломников будет отправлена в путь на автобусах.

Паломники посетят считающиеся священными города Кербала, Наджаф, Самира, Мешхед.

В УМК отметили, что во время посещения вопросы безопасности паломников, размещения в отелях и др. будет выполнять компания в Ираке, с которой УМК подписало контракт.

Отметим, что стоимость пакета для посещения составляет 300 долларов. Посещения будут осуществляться по мере набора групп.