Иракские курды выберут президента и парламент

2017-10-03 16:00 | www.oxu.az | 4

Иракский Курдистан через месяц проведет президентские и парламентские выборы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал Rudaw.

Контрольный избирательный орган региона сообщил, что Иракский регион Курдистана планирует провести президентские и парламентские выборы 1 ноября после проведенного 25 сентября референдума о независимости от Ирака.

В настоящее время президентом Регионального правительства Курдистана в северном Ираке является Масуд Барзани.

Напомним, явка на голосовании о независимости Иракского Курдистана составила 78%. Парламент Ирака в связи с референдумом потребовал ввести войска.

Н.О.