Климкин: «В Украине оккупированы Донбасс и Крым, а в Азербайджане - Карабах»

2017-10-03 18:54 | www.apa.az | 4

«Наши отношения с Азербайджаном находятся на превосходном уровне. И это не пафосные слова».

Как сообщает АПА, об этом сказал в ходе своего визита в Баку глава МИД Украины Павел Климкин.

«В Украине оккупированы Донбасс и Крым, а в Азербайджане – Карабах. Азербайджан и Украина оказывают друг другу поддержку на международной арене. Наши отношения носят стратегический характер. Имеется большой потенциал для развития экономических отношений между двумя странами. За 9 месяцев текущего года торговый оборот между Азербайджаном и Украиной возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66 процентов. Мы намерены увеличить объем взаимной торговли в 10 раз. Однако наши отношения не достигли бы стратегического уровня, если бы не было особой симпатии между нашими народами. Украинцы чувствуют себя в Азербайджане как у себя дома», - сказал Климкин.