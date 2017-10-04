В США назвали самую значительную угрозу для страны

2017-10-04 00:09 | www.oxu.az | 2

Угроза в области кибербезопасности остается одним из самых значительных рисков для Соединенных Штатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила помощник министра внутренней безопасности США (МВБ) Джанет Манфра на слушаниях в палате представителей.

«Киберугроза остается одним из наиболее значительных стратегических рисков для США. Риски в киберпространстве угрожают нашей национальной безопасности, экономическому процветанию, а также состоянию здоровья населения и его безопасности. Наши противники пересекают границу со скоростью света», — сказала она.

По ее словам, угрозы в этой сфере участились и вышли на новый уровень, и министерство внутренней безопасности США активно работает над противодействием киберугрозам.

С.Б.

