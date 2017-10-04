Отец нового врио главы Дагестана азербайджанец из Дербента

2017-10-04 00:27 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось ранее, сегодня президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

По информации Oxu.Az, временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Сайт budkav.ru отмечает, что человек с русской фамилией и именем является сыном азербайджанца Абдулаали из старого Дербента.

Ветерана войны Абдулаали в городе знали многие. Он жил в 5-м магале в Дербенте. У Васильева в Дербенте, сводный брат электрик Камиль Гусейнов. Васильев несколько раз приезжал к нему в гости.

C.Б.

