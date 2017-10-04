США назвали условия для переговоров с КНДР

2017-10-04 00:43 | www.apa.az | 3

США считают невозможным вести переговоры с КНДР по решению ядерной проблемы, пока Пхеньян продолжает ядерные и ракетные испытания. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Конечно, сейчас не время для того, чтобы говорить с ними (КНДР — ред.) ", — заявила Науэрт на брифинге. По ее словам, переговоры невозможно начинать, пока КНДР продолжает ракетные и ядерные испытания.

"Кто бы награждал переговорами за такое?", — задала Науэрт риторический вопрос.

Она подчеркнула, что переговоры с КНДР сейчас касаются только судьбы американцев, попавших в плен или пропавших в годы Корейской войны в 1950-53 годах.