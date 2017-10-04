Король Испании о референдуме в Каталонии

2017-10-04 01:08 | www.oxu.az | 3

Король Испании Фелипе VI заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию страны.

Как передает Oxu.Az, его заявление опубликовано на сайте монаршего дома.

Фелипе VI публично отреагировал на прошедший референдум о независимости региона спустя два дня. «Действия местных властей Каталонии говорят о недопустимой нелояльности. Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет. Своим безответственным поведением они ставят под удар экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей Испании», — заявил король.

Он пообещал каталонцам «полную поддержку остальных испанцев», напомнив о твердой приверженности короны конституции и единству Испании.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества.

С.Б.

