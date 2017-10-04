Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами

2017-10-04 01:41 | www.oxu.az | 5

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что конкуренты Apple смогут воспроизвести технологии компании лишь через 2,5 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет MacRumors.

По словам специалиста, фронтальная камера TrueDepth выводит Apple в лидеры среди технологических компаний. Это позволит обеспечить «полную уверенность» в росте продаж iPhone на рынке Hi-End смартфонов на протяжении 2018-2019 годов. Таким образом, до конца этого года Apple может продать около 35 миллионов iPhone X, добавил Мин-Чи Куо.

Отмечается, что некоторые компании уже представили свои технологии для работы сканера лица. Так, в последних смартфонах Samsung появилась данная система защиты, однако она работает на основе 2D-изображений лица и является менее безопасной по сравнению с Face ID.

Камера TrueDepth позволяет использовать систему разблокировки FaceID с распознаванием лиц, а также обеспечит поддержку других функций. По слухам, задержка старта продаж iPhone X вызвана именно сложностями в производстве камеры.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.

С.Б.

